Oggi più che mai, lo sport aiuti il Paese

Ospitiamo volentieri questa riflessione inviataci da Valter Sinapi, delegato CONI per la Provincia di Varese, che ricorda come la prima domenica di questo mese sia da sempre dedicata allo sport. Ringraziamo Valter per l’opinione che ha voluto esprimere e condividere con i nostri lettori.

Stiamo vivendo un momento a dir poco difficile per lo sport. Per ora solo il calcio sta programmando una seria ripresa, mentre per gli altri sport il percorso sarà ancora lungo.

Non possiamo però dimenticare che la prima domenica di giugno è dedicata alla Giornata Nazionale dello Sport.

«Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese».

Il Presidente Mattarella ha pronunciato queste parole durante la Giornata Nazionale dello Sport del 2017, parole che hanno oggi una maggior valenza.

La nostra Provincia, e lo dicono i numeri, è sempre stata una eccellenza nel panorama sportivo; non parlo solo dei campioni, ma mi soffermo sui tanti praticanti e dirigenti che sono la base essenziale per la diffusione dei valori fondanti dello sport.

E’ importante che lo sport, oggi più che mai, aiuti il Paese. La Giornata Nazionale dello Sport che si celebrerà domenica 7 giugno sia un momento di riflessione e di incentivo per individuare tutte le soluzioni che ci permetteranno di ritrovare la gioia di fare sport assieme.

Grazie per voler pubblicare questa riflessione.

I più cordiali saluti,

Valter Sinapi

Delegato CONI Varese