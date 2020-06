Openjobmetis, altro colpo? Si avvicina Jason Rich

Se tutti le indiscrezioni saranno confermate, quello in corso può davvero diventare un mercato da urlo per la Openjobmetis, con mosse che di solito (almeno negli ultimi anni) i tifosi biancorossi sono abituati a leggere nei report che coinvolgono le altre squadre.

Di Luis Scola – leggenda del basket argentino e mondiale – abbiamo già detto e scritto: oggi possiamo solo aggiungere che il 40enne lungo di Buenos Aires potrebbe tornare in città nei prossimi giorni per un ulteriore colloquio. Dopo aver visitato le strutture a disposizione della Pallacanestro Varese, sembra arrivato il momento di un confronto sul lato tecnico-sportivo.

Ma nell’aria arriva una ulteriore mossa di alto profilo: mentre Josh Mayo è ai saluti, diretto alla ambiziosa ed ennesima versione di Napoli in A2, il sito Sportando (assai attento alle vicende di mercato) dà per certo l’ingaggio di Jason Rich. Un nome da far sobbalzare sulla sedia: la Openjobmetis lo aveva già cercato in passato, perché Attilio Caja lo ha già allenato a Cremona e sa di poter puntare tanto su di lui. Ma Rich è noto al pubblico per essere stato anche l’MVP della nostra Serie A nel 2018 con la maglia di Avellino.

Rich fino a ora era stato considerato “fuori portata” dal punto di vista economico e per questo il suo nome era stato fatto solo per la lista dei desideri, magari da prendere in considerazione più avanti. Secondo Sportando invece, l’operazione è stata fatta e sarebbe più o meno chiusa. Se così fosse Varese avrebbe la sua guardia titolare e bomber designato del reparto esterni. Da lustrarsi gli occhi.