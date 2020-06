Una racconda fondi per Cico

Una raccolta fondi per Cico, l’ambulante sessantenne molto noto tra i locali del centro, selvaggiamente picchiato da alcuni giovanissimi nel centro di Varese, solo perchè non volevano pagargli gli ombrelli.

L’ambulante, che è ancora ricoverato in ospedale con denti rotti e contusioni, ha avuto subito l’aiuto da parte di chi ha visto la scena: sono stati diversi infatti i testimoni che hanno ricostruito l’accaduto e aiutato le forze dell’ordine nel riconoscere il gruppo di ragazzi coinvolto.

Ma chi lo conosceva non si è fermato qui: è stata organizzata on line una raccolta fondi, creata il giorno dopo l’aggressione da Alice Pozzolini su GofundMe, che in meno di 24 ore ha già raccolto oltre 2500 euro, grazie ai contributi di 75 persone diverse.