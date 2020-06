Riapre il Terminal 1, da oggi salgono a 80 i decolli e atterraggi a Malpensa

Primo decollo alle 7 del mattino, primo atterraggio alle 7.45. In pista a Milano Malpensa il cambiamento non si vede, l’aeroporto non ha mai chiuso in questi mesi: la novità è nell’uso del Terminal, non più il piccolo T2 ma il più ampio T1che è ripartito questa mattina, 15 giugno.

I numeri sono ancora limitati, ma è un segnale. Malpensa non ha mai chiuso: ha assicurato i tanti voli cargo, ma anche quel minimo di passeggeri che comunque si muovevano. Settimana scorsa è arrivata a 22mila passeggeri in sette giorni, poco più della soglia di 3mila fissata per il “trasferimento”

Il 15 giugno saranno poco meno di quaranta i voli in partenza programmati, altrettanti in arrivo. Se si contano i voli sull’intera settimana si arriverà a poco meno di 300 decolli e altrettanti atterraggi.

I primi decolli sono avvenuti alle 7 del mattino: saranno due voli da Milano Malpensa per Roma Fiumicino (Alitalia) e per Lamezia Terme Sant’Eufemia (Easyjet). I primi arrivi del mattino invece sono alle 7.45, dal Lussemburgo, e alle 8.00, un intercontinentale da La Romana, in Repubblica Domenicana.

Nell’arco della settimana si dovrebbe arrivare quasi ai 300 voli (in arrivo, altrettanti in partenza, in sette giorni).

Tra gli intercontinentali c’è per esempio anche Etihad, che atterra da Abu Dhabi alle 12.40, che riparte per gli Emirati Arabi alle 14.40. Primo decollo extraSchengen è un volo Turkish alle 10.30, per Istanbul.

Quanto alle low cost, Easyjet arriva alle 11 da Lamezia Terme e poi ancora nel pomeriggio da Olbia.

Nell’arco della mattina – fino alle 13 – sono previsti quindici atterraggi e diciassette decolli.