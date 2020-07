Arsago Seprio, al via le iscrizioni al pre-scuola

Partono le iscrizioni al pre-scuola per la scuola dell’infanzia e la primaria. Il comune di Arsago Seprio ha pubblicato il modulo per l’iscrizione, che dovrà essere inviato compilato entro e non oltre venerdì 7 agosto 2020.

I documenti sono due: uno è il modulo per l’iscrizione al pre-scuola, l’altro è l’informativa per la privacy.

I due documenti andranno inviati alla mail del comune, segreteria@comune.arsagoseprio.va.it.