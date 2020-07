Atterrano da Santo Domingo, respinti a Malpensa

Arrivati da Santo Domingo La Romana, si ritrovano bloccati alla frontiera aeroportuale di Malpensa. Non ammessi in Italia, respinti, nonostante alcuni di loro vivano in Italia da anni.

È l’effetto del blocco delle frontiere anti-Covid: i passeggeri arrivati con il volo Neos di oggi – lunedì 20 luglio – sono stati in parte accolti (se cittadini europei residenti) e in parte respinti. Sono almeno una ventina in queste condizioni: «Mia mamma è stata bloccata e adesso viene rimandata indietro. E comunque deve stare in aeroporto fino a giovedì, nonostante sia malata e debba prendere medicine» denuncia la figlia di una passeggera cittadina della Repubblica Domenicana, ma residente da anni a Varese con la famiglia.

Le attuali regole prevedono il blocco degli ingressi dalla Repubblica Domenicana fino al 31 luglio. “Fanno eccezione al divieto solo i cittadini europei (UE, Schengen, UK, microstati europei) e i loro familiari conviventi (ascendenti e discendenti diretti, coniugi, partner stabili, parti di unione civile) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020” spiega una nota dell’Ambasciata. Il divieto vale anche in caso di voli con scalo, come in questo caso, visto che il volo Neos era transitato da L’Avana.

Ora: le regole esistono, ma d’altra parte la sussistenza delle condizioni alla partenza deve essere verificata dalla compagnia. «Spettava a loro verificare: nessuno l’ha detto prima, li hanno accettati all’imbarco». Chi ora si trova respinto dovrà sobbarcarsi il rientro a casa e poi un nuovo volo, quando decadrà il divieto d’ingresso. Inoltre la questione impatta anche su altre persone: «La badante di mio padre doveva rientrare ma è stata bloccata» spiega una nostra lettrice.