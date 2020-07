Auto si ribalta a Gazzada Schianno, tre feriti

Incidente stradale ieri sera, domenica 26 luglio, poco dopo le 23 a Gazzada Schianno in via Alessandro Manzoni. Per cause che dovranno essere accertate due auto si sono scontrate ed una di queste si è ribaltata.

Tre i feriti trasportati in codice giallo all’ospedale di Circolo: due uomini di 25 e 30 anni ed una donna di 31. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese. (Foto P.G.)