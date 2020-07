Città di Varese, Castella e Fraschini non sono coinvolti

Nel “nuovo” Città di Varese che prenderà parte al campionato di Serie D non ci saranno i due imprenditori – Carmine Castella e Matteo Fraschini – citati ieri nella presentazione della società avvenuta a Viggiù.

«…Oltre a Rosati abbiamo chiesto altro trovando due persone impegnate attualmente nella Pro Sesto. Sono vicine a noi a livello economico e potrebbero avvicinarsi ulteriormente a noi nel corso dell’anno…» ha detto nel corso dell’incontro il neo-presidente Stefano Amirante. Parole che hanno richiesto una smentita da parte delle due figure chiamate in causa. Ecco la nota diramata nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio.

In riferimento ad alcuni articoli di stampa, Carmine Castella e Matteo Fraschini smentiscono in una nota un coinvolgimento diretto nel nuovo Varese Calcio: «Siamo già impegnati a Sesto San Giovanni con la Pro Sesto dove abbiamo conquistato una promozione in serie C lo scorso anno» le parole di Castella.

«A Varese – prosegue Fraschini – ci hanno chiesto un aiuto perchè anche in passato, a Monza e a Seregno, abbiamo aiutato società che ripartivano da zero e con i nostri contatti abbiamo voluto dare una mano alla neonata Società per trovare sponsor, ma puntualizziamo di non voler partecipare alla gestione sportiva ed economica».

«Siamo lusingati dell’accostamento al Varese al quale auguriamo una stagione piena di soddisfazioni e di successi per una piazza che ha visto troppe delusioni in questi ultimi anni» hanno concluso i due imprenditori.