Eugenio Guzzetti nuovo presidente di Prealpi Servizi

L’Assemblea dei Soci di Prealpi Servizi Srl ha nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, il 29 giugno scorso. Eugenio Guzzetti, di Gallarate, è il nuovo presidente ed è anche il solo nome nuovo dei cinque componenti il CdA.

In passato ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali in importanti aziende quali Enel e Olivetti.

Sono stati confermati nel loro incarico Andrea Tomasini, Consigliere Delegato, Mauro Sarzi Amadè, Vice-Presidente, Giorgio Cerin e Giorgio Grube in qualità di Consiglieri.

Il nuovo Consiglio d’Amministrazione della società avrà come compito prioritario di completare il processo di fusione di Prealpi Servizi all’interno di

Alfa Srl, l’azienda pubblica che gestisce il Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese.

Come primo atto, il Presidente Guzzetti, anche a nome dell’intero Consiglio d’Amministrazione, dei soci e del personale ha voluto esprimere il proprio sentito ringraziamento per il lavoro svolto al presidente uscente William Malnati, dimessosi per ragioni legate ai suoi nuovi impegni professionali.