Fulmine a ciel sereno: i Mastini e coach Da Rin si separano

Notizia pesante e a sorpresa che scuote l’hockey varesino: Massimo Da Rin non è più l’allenatore dei Mastini. Un rapporto interrotto dopo un anno e mezzo: il tecnico cortinese, 59 anni, era arrivato sulla panchina giallonera nell’ottobre 2018 prendendo il posto di John Cacciatore ed è stato uno degli uomini chiave nella risalita del club nelle gerarchie nazionali. Dopo aver portato la squadra ai playoff di IHL (il secondo campionato italiano per importanza) il primo anno fermandosi nei quarti di finale, ha guidato i Mastini al secondo posto della stagione 2019-20, interrotta dal coronavirus prima delle semifinali, proprio quando si profilava all’orizzonte la sfida al Merano per il titolo di categoria.

Nel frattempo la squadra con Da Rin alla balaustra aveva centrato anche la finale di Coppa Italia, persa di stretta misura a gennaio proprio a Merano contro i padroni di casa. Di più: l’allenatore (che aveva anche giocato al PalAlbani per una annata, a metà degli anni Novanta) era stato importante anche in fase di costruzione del roster visto che molti giocatori arrivati un anno fa a Varese erano stati alle sue dipendenze nella precedente esperienza a Milano.

Ecco il comunicato integrale diffuso dalla società giallonera nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio.

«La società HC Varese 1977 scsd, che gestisce la squadra dei Mastini Hockey, ha annunciato nella giornata del 9 luglio che «Il rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra Massimo Da Rin è cessato in data odierna.

La squadra ringrazia il Sig. Da Rin per la professionalità dimostrata negli scorsi anni raggiungendo importanti traguardi ed augura, allo stesso, le migliori fortune sportive».

(Articolo aggiornato alle ore 14,46)