Inseguimento in centro a Varese, ferisce il rivale con una bottiglia

Un litigio partito in piazza Repubblica e culminato sotto i portici di via Volta, poco prima di raggiungere piazza Monte Grappa quando uno dei due contendenti ha raggiunto l’altro colpendolo probabilmente con una bottiglia rotta.

È questa la prima ricostruzione dell’aggressione avvenuta a Varese mercoledì 22 luglio intorno alle 11.20. Ad essere ferito un uomo di 36 anni che, dopo aver perso molto sangue, ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza della croce rossa di Varese. Non sembra comunque aver subito ferite gravi.

In via Volta sono arrivati anche gli agenti della questura di Varese per ricostruire l’accaduto e identificare le persone coinvolte.