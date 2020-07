Jojo Rabbit, il film in programma ad Esterno Notte

Dopo lunga (e forzata) attesa, Filmhub90 torna anche quest’anno ad Esterno Notte 2020, il cinema all’aperto nei Giardini Estensi di Varese, con la proiezione di uno dei film più apprezzati di questa stagione: Jojo Rabbit.

Come sempre si prospetta una serata a base di buon cinema e condita con qualche chicca targata filmhub.

LA PROIEZIONE – JOJO RABBIT (2019)

di Taika Waititi (Nuova Zelanda/USA, 108’)

con Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Sam Rockwell e Scarlett Johansson.

Germania, 1945. Il film segue le avventure del piccolo Johannes Betzler (Roman Griffin Davis), di 10 anni, per gli amici “Jojo”, e del suo migliore amico, nientemeno che Adolf Hitler (Taika Waititi). Tra i raduni della Gioventù Hitleriana sotto la guida del cinico capitano Klenzendorfe (Sam Rockwell) e inaspettate scoperte nella propria casa, dove vive con la madre Rosie (Scarlett Johansson), l’impacciato Jojo scopre forse di non essere all’altezza delle richieste di un Reich ormai sull’orlo della sconfitta.

LA SERATA

Taika Waititi, questo sconosciuto: nella nostra speciale introduzione vi spiegheremo chi sia questo notevole regista (ma anche attore), forse poco noto in Italia, ma con un discreto successo all’estero. Questa volta niente ospiti: saremo noi di filmhub90 a introdurre la serata e, speriamo, a rendervi la visione ancora più interessante! Come da tradizione, rimarremo a disposizione del pubblico per domande o altre interazioni, sempre a distanza di sicurezza ovviamente!

Info Utili

• Quando? Domenica 12 luglio 2020, dalle ore 21.30.

• Dove? Alla tensostruttura nei Giardini Estensi di Varese, come per le altre serate di Esterno Notte 2020.

MISURE STRAORDINARIE E PREVENDITA DEI BIGLIETTI

A causa delle norme di sicurezza dovute al Covid-19, il numero di posti disponibili per la serata è inferiore rispetto agli altri anni. Vi consigliamo di arrivare con un leggero anticipo, l’accesso sarà possibile a partire dalle 20.50! Per non correre rischi, dalle 21.30 del 10 luglio alle 20 del 12 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti in

prevendita online, anche usando Carta del Docente o 18app. Trovate tutte le informazioni al seguente link: https://www.liveticket.it/filmstudio90

PREZZI E RIDUZIONI

L’ingresso è aperto a tutti: prezzo intero 6,50 €, ridotto 5,00 €.

Sotto i 25 anni il biglietto costa solo 3€! (solo con tessera Filmstudio90 e ARCI)

Per usufruire del prezzo ridotto è possibile richiedere la tessera al link sottostante e prenotare un appuntamento presso la sede di Filmstudio90.

http://www.filmstudio90.it/tesseramento/