Maccagno, secondo appuntamento della rassegna musicale “antichi organi”

Secondo Concerto della 40° Stagione “Antichi Organi, Patrimonio d’Europa” sugli organi storici della Provincia di Varese

L’Associazione Antiqua Modicia propone il secondo appuntamento della 40° Stagione di “Antichi Organi, patrimonio d’Europa”, ciclo di concerti sugli organi storici della provincia di Varese, promosso e organizzato dall’Associazione sotto la Direzione Artistica di Mario Manzin e Irene De Ruvo.

Sabato 11 luglio 2020 alle 21.00 Maccagno, Santuario Madonna del Rosario (Madonnina) Matteo Galli, organo Matteo Riboldi, clavicembalo

PROGRAMMA

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735–1782)

Sonata in Sol Maggiore per due strumenti a tastiera

Allegretto – Tempo di minuetto

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714–1788)

Quattro duetti per due strumenti a tastiera

I Allegro – II Poco adagio – III Poco adagio – IV Allegro

JOHANN BERNHARD BACH (1676–1749)

Ciaccona

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Sei frammenti dal “Londoner Notenbuch” Kv 15

JOHANN CHRISTIAN BACH

Sonata in La Maggiore

Allegretto – Tempo di minuetto

GAETANO PIAZZA (1714–1794)

Sonata a due strumenti a tastiera

GIOVANNI BERNARDO ZUCCHINETTI (1760–1801)

Concerto a due strumenti a tastiera

MATTEO RIBOLDI, CLAVICEMBALO

Diplomato presso il Conservatorio di Milano in Organo con E.F. Galliera e in Pianoforte con P. Bordoni si è poi perfezionato presso la Civica Scuola di Musica di Milano con L. Ghielmi, E. Bellotti e L. Alvini. Nel 2010 ha conseguito il Diploma in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Como. È stato premiato nei

concorsi di Cassina Amata, Viterbo, Bad Homburg (D) e di Borca di Cadore. Si è esibito in tutta Europa tenendo concerti come solista e come strumentista in diverse compagini. Ha registrato per numerose etichette e per le riviste

Amadeus, Musica e Assemblea e TRP Music. È Organista Titolare della Cappella Musicale del Duomo di Monza, svolge la sua attività didattica presso alcune scuole secondarie di Monza e Como ed insegna pianoforte e organo presso la Music Academy di Arcore (MB) e presso la Civica Scuola di Musica e Danza di Desio (MB).

MATTEO GALLI, ORGANO

Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il conservatorio di Piacenza, sotto la guida di G. Perotti. Si è perfezionato con E. Kooiman, Ch. Stembridge, M. Torrent e con M. Radulescu. Svolge attualmente un’intensaattività concertistica in tutta Europa e negli USA dove ha condottocomplessivamente diciassette tournée. Ha suonato presso la Philarmonia di San Pietroburgo e al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca nell’ambito

dell’International Organ Festival. In Italia è regolarmente invitato in importanti festival e rassegne concertistiche. È organista titolare delle Basiliche dell’area Torino-Ticinese di Milano (San Lorenzo Maggiore, S. Maria presso S. Satiro, S. Giorgio). È il coordinatore delle attività didattiche del Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco diMilano e direttore artistico di diverse rassegne concertistiche e programmi culturali. È autore di testi e regie teatrali, in particolare di spettacoli di carattere musicale.