I migliori musei di Milano

Tour culturale a Milano

Benché spesso venga menzionata come fulcro dell’economia del nostro paese, Milano rappresenta senza ombra di dubbio una delle attrattive turistiche e culturali più conosciute del bel paese. Recentemente è stata tra le città maggiormente colpite dall’epidemia di Covid-19.

Il ritorno alla normalità passa anche dalla riapertura delle sue numerose attrattive turistiche, che possono essere visitate nel rispetto delle norme su distanziamento sociale per evitare la diffusione del coronavirus.

Abbiamo di seguito raccolto alcune delle maggiori attrattive culturali della città, che si rivelano tappa obbligatoria per gli amanti dell’arte e della scienza.

La Pinacoteca di Brera è una delle raccolte di opere d’arte antiche e moderne più importanti d’Europa.

La struttura in sé, di una grandezza imponente con i suoi 24000 metri quadrati di superficie, lascia senza fiato i visitatori. Naturalmente, i veri tesori sono raccolti al suo interno.

Nelle sue 38 sale, disposte in base ai diversi periodi storici del mondo dell’arte, possiamo ammirare opere di artisti del calibro di Raffaello, Bramante, Caravaggio e Leonardo da Vinci.

Tra le opere moderne considerate il fiore all’occhiello della galleria va annoverato il Bacio di Hayez.

La chiesa di Santa Maria delle Grazie è una delle basiliche più conosciute delle città. E’ entrata a far parte dei siti patrimonio dell’Unesco. Una menzione speciale va al fatto che nel refettorio è possibile ammirare uno dei capolavori più celebri di Leonardo da Vinci: L’ultima cena.

Per rimanere in tema, gli appassionati del genio di Leonardo da Vinci non possono farsi mancare una visita alla mostra dedicata interamente alle invenzioni ed alle creazioni di una delle più grandi menti della storia dell’umanità. Il Leonardo3 Museum è situato nei pressi della Galleria Vittorio Emanuele II, vicino al Teatro della Scala.

Proprio quest’ultimo si rivela di particolare interesse per gli amanti della musica, e non solo. Il Teatro ospita da più di 200 anni le esibizioni dei più grandi artisti della storia della musica. Un tour al suo interno si rivelerà un emozionante viaggio nel mondo dei più grandi musicisti, compositori ed interpreti del mondo dell’opera, della lirica e della musica classica in generale.

Musei di scienze

Il museo civico di Storia Naturale è uno dei più grandi ed importanti musei naturalistici d’Europa, che contiene una vastissima collezione di reperti zoologici e vegetali, permettendoci di fare un salto nel tempo e nei vari ecosistemi del mondo.

Per gli amanti della scienza e della tecnologia, il Museo Nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci rappresenta una tappa obbligata.

E’ il museo che contiene il maggior numero di macchine ed invenzioni realizzate da Leonardo. Visitandolo potremo ripercorrere i momenti chiave nella linea del tempo nel campo del progresso scientifico, tecnologico ed industriale.

Spostarsi a Milano è estremamente semplice grazie alla sua fitta rete metropolitana ed alle linee di autobus che ci consentono di raggiungere praticamente qualsiasi zona della città. Gli spostamenti dagli aeroporti possono essere fatti sempre attraverso mezzi pubblici o mediante taxi. Su milanairporttransfers-italy.com puoi trovare, ad un prezzo conveniente, la soluzione giusta per te per raggiungere comodamente Milano o le zone limitrofe dall’aeroporto.