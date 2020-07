Nuovo main sponsor: la Robur Basket Saronno diventa Az Pneumatica

Per la stagione 2020/2021 di Serie C Gold la storica squadra della città assumerà la denominazione di Az Pneumatica Robur Basket Saronno. Dopo quasi vent’anni di collaborazione con iMO, è l’inizio di una nuova era che si preannuncia altrettanto ricca di risultati e soddisfazioni. Il rapporto con iMO è cominciato nella stagione 2001/2002 con la sponsorizzazione per l’organizzazione di un incontro amichevole con la Nazionale Italiana Juniores. Nel 2008/2009 è diventato secondo sponsor, mentre dal 2014/2015 ha ricoperto il ruolo di main sponsor raccogliendo in sei stagioni sei partecipazioni ai playoff, una finale di Serie C Nazionale, una finale di Serie C Gold e la vittoria del campionato di Serie C Gold nel 2015/2016.

«Ringraziamo la famiglia Corradi Dell’Acqua, i fratelli Valentino e Giuseppe Enrico per averci accompagnato e sostenuto nelle nostre imprese sportive in tutti questi anni – ha commentato il presidente Ezio Vaghi -. Sono passati quasi vent’anni, ma la storia non è ancora finita: la collaborazione con iMO continuerà in modo meno appariscente ma sempre concreto e con la volontà e l’auspicio di ritrovarsi in futuro con l’ambizione di ripetere i grandi traguardi raggiunti». Il nuovo main sponsor sarà Az Pneumatica. Già sponsor di palazzetto dal 2005 al 2010, la storica azienda leader nel settore valvole ed attrezzature pneumatiche con sede a Misinto è rientrata come secondo sponsor nel 2018 ed oggi diventa ufficialmente main sponsor.