Trekking alla luce delle lanterne nel cuore dell’Oasi Zegna

La magia del trekking notturno, alla luce delle lanterne, in uno dei luoghi più suggestivi dell’Oasi Zegna.

Gli alberi del Bosco del Sorriso trasformano la passeggiata in un’intensa esperienza di benessere che regala serenità. Consigliato da giugno a settembre, il sentiero di 4,8 chilometri che si inoltra tra faggi, larici e pini va percorso a passo lento, per cogliere appieno la forza bioenergetica che le piante sono in grado di trasmettere.

Il tour operator OverAlp trasforma questa coinvolgente camminata in un’esperienza magica che aggiunge all’influsso benefico degli alberi il potere suggestivo della notte, gli odori, i rumori, il gioco delle luci prodotto dalle lanterne. La proposta ritorna, dopo il successo di luglio, anche in agosto.

Tre nuovi appuntamenti

Le nuove date sono 1-15-22 agosto. Grandi e bambini apprezzeranno la passeggiata che dal Bosco del Sorriso conduce fino all’Eremo di Maria, i loro passi saranno illuminati da ceri e lanterne romane e accompagnati da momenti dedicati alle letture. Sarà un’esperienza indimenticabile che, volendo, può essere preceduta da una cena (da prenotare prima) alla Locanda Bocchetto Sessera che è punto di ritrovo dell’escursione, dove è disponibile un ampio parcheggio. Al rientro, per scambiarsi impressioni e rientrare, poco alla volta, in una dimensione di “normalità”, si sorseggia tutti insieme una tisana.

Programma

Ritrovo al Bocchetto Sessera alle 20.30 (si parte alle 21, si rientra intorno alle 23). Abbigliamento: scarpe da trekking, zaino con pile e giacca a vento, luce frontale. Costi e prenotazione – 20 euro (intero), 10 euro ragazzi (8-16 anni). Età minima: 8 anni. Da prenotare obbligatoriamente alla mail overalp@overalp.com

Riferimenti e info

Iniziativa Nel bosco di notte

Oasi Zegna Trivero (BI) +39 015.7591460 / 340 1989593

info@oasizegna.com

http://www.oasizegna.com