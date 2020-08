Cerca di scippare una poliziotta in centro a Gallarate: arrestato

Era davanti ad un locale del centro di Gallarate quando un uomo le si è avvicinato e strattonandola ha cercato di portarle via la borsetta. Si trattava di un rapinatore sfortunato, però: la donna infatti era una giovane poliziotta, che si godeva il weekend fuori servizio nella notte tra sabato e domenica.

L’uomo, un 28enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ha strattonato la ragazza strappandole la borsa che teneva a tracolla, trascinandola a terra e causandole alcune escoriazioni.

Ma il compagno della donna, per nulla intimorito, ha inseguito lo scippatore, recuperando innanzitutto i suoi effetti personali. La donna ha poi segnalato quanto appena subito ai colleghi del Commissariato, che si sono immediatamente messi sulle tracce dello scippatore. Il quale, nel frattempo era riuscito a divincolarsi e scappare per le vie del centro, sempre inseguito dal compagno della donna.

Dopo un lungo inseguimento, il giovane è riuscito a bloccare il malvivente, che è stato poi tratto in arresto dalla Volante, in via Postcastello, ma con non poca difficoltà: l’uomo infatti alla vista degli agenti ha tentato la fuga con spinte, sputi e continuando a divincolarsi.

Dopo gli accertamenti di rito il cittadino marocchino, per il quale sono state avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale, è stato condotto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Varese e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.