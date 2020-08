Ciac: in vacanza con Fido sul lago di Garda

Torna Ciac, l’asd della cinofilia targata Uisp Varese, con una delle sue proposte innovative: una vacanza cinofila a 6 zampe a Manerba del Garda dal 31 agosto al 3 settembre.

Una “pensata” che non comprende solo passeggiate e attività ludico-ricreative, ma anche due giornate dedicate alle attività e sport acquatici, grazie a un corso tenuto da istruttori e tecnici di acquaticità Uisp. Momenti da passare insieme al vostro amico a quattro zampe in una spiaggia riservata al gruppo cinofilo.

L’alloggio è previsto in appartamento, all’interno di un residence con piscina e spiaggia riservata. Una vacanza insieme al vostro cane, con tante attività e passeggiate pensate per lui, insieme a voi. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@ciac-varese.it