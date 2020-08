Grazie Italo!

Pubblichiamo il ricordo di Michele Graglia, ex presidente degli Industriali, di Italo Belli, il professore fondatore di “Varese con te”, scomparso in questi giorni.

———

Ho conosciuto il professor Belli circa venti anni fa quando fui coinvolto in “Varese con te”, da lui presieduta.

Erano tempi in cui l’attività dell’Associazione era una vera unicità nell’assistenza domiciliare ai malati terminali nella nostra città e parte della provincia.

Ero giovane e un po’ spaesato di fronte a un mondo che percepivo come lontano da me e dalla mia quotidianità.

In quegli anni il professor Belli, Tita Trotti, Tomaso Diana, il professor Giannino Sala, ed altri che avevano dato vita alla Associazione, tutti erano coinvolti ed attivi nella gestione.

Cominciai allora ad ascoltare, cercare di capire e imparare: Italo era una presenza certa, pacata, serena in ogni circostanza ed in me subito suscitò un grande senso di rispetto, accompagnato da una certa soggezione che raramente mi è capitato di sentire nei confronti di qualcuno. Era però, questa, una soggezione rassicurante, una autorevolezza che rinfranca, che ti indica con chiarezza la strada da seguire.

Dopo alcuni anni Italo mi chiese di prendere il suo posto di Presidente di Varese con Te. Ero titubante, mi incoraggiò: “Sei Presidente degli Industriali, vuoi non essere in grado di portare avanti l’Associazione?”. Non mi preoccupava tanto l’impegno gestionale o organizzativo, quanto il valore della responsabilità che da lui avevo imparato: garantire dignità nell’accompagnare coloro che non avevano più speranza di guarigione e attendevano la fine della loro vita.

Accettai ad una condizione: che Italo rimanesse vicino e operativo per potermi appoggiare sempre alla sua conoscenza, alla sua saggezza ed esperienza.

Così è stato fino all’ultimo: durante gli ultimi mesi, quando causa Covid abbiamo dovuto riunirci via web, Italo non si è mai tirato indietro: “Mi faccio aiutare dai miei nipoti per il collegamento!”.

Non ho molte parole da dire oggi: solamente “Grazie Italo” a nome mio, a nome di chi con te ha lavorato e di tutti coloro che da Varese con Te hanno ricevuto sollievo e dignità nella fase ultima della loro vita.

Michele Graglia