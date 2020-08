Vandali imbrattano le rocce di Caldè

Scritte rosse sulle rocce, scarabocchi e insulti sugli alberi.

A denunciare quanto successo sul tratto che porta allo spazio pubblico delle Fornaci di Caldè sono le foto pubblicate nel gruppo Facebook “Sei di Castelveccana se”.

Un vero peccato per lo spazio di competenza comunale che si affaccia sul lago e che in questo periodo ospita moltissime persone. E intanto su Facebook scatta la polemica e in molti chiedono che vengano installate delle telecamere di videosorveglianza.