C’è una nuova squadra in città: ecco il Caesar: “Non ci nascondiamo”

Non è facile al giorno d’oggi lanciare un progetto, che sia sportivo o lavorativo. Eppure, per fortuna, qualcuno che non si lascia intimorire c’è. Così è successo nel mondo del calcio varesino, dove è nata una nuova società: si chiama Caesar, ha tanta voglia di fare e ha messo in piedi un progetto che guarda avanti.

Galleria fotografica Caesar, la nuova squadra di Varese 4 di 17

Alla base dell’idea c’è Cesare Orlando, che negli ultimi anni ha ridato vita al bar del Minigolf – il Caesar, appunto – e ora vuole portare un po’ di freschezza ad un movimento che ha passato giorni migliori.

«Ho preso la gestione del bar tre anni fa – spiega Cesare Orlando, presidente e fondatore del club – e da qui parte tutto. Abbiamo partecipato al torneo del Lazzaretto con il marchio del bar sul petto, riuscendo a vincere per due anni. L’idea di fare una squadra a 11 e affiliarla al campionato di Terza Categoria possiamo dire che è nata da quelle sere».

Una rosa importante per la categoria di partenza del mondo della Figc, e buone ambizioni come spiega lo stesso presidente Orlando: «Vogliamo provare a fare un buon calcio anche in Terza Categoria. L’obiettivo è fare risultati con un bel calcio, non ci nascondiamo. L’idea di fare la “squadretta” per arrivare a metà classifica non mi piace. In un periodo così difficile, dopo il Covid, abbiamo nell’arco di un mese e mezzo sistemato tutta la struttura societaria, dai dirigenti al campo. Tutti hanno dato una mano mettendoci grande impegno».

Il campo non è stato una scelta banale: «Volevamo un centro che ci rappresentasse e che potesse fornirci anche un ritorno. Abbiamo un accordo con la Parrocchia di Calcinate del Pesce per la gestione di un anno, che speriamo poter prolungare. Abbiamo dato una rinfrescata agli ambienti, sistemato il terreno di gioco annaffiandolo tutto l’estate e preso la gestione del bar; l’idea, quando si potrà accogliere nuovamente i tifosi, è di poter fare aperitivi nel post partita la domenica e creare movimento».

Riguardo alla squadra, senza fare nomi, il presidente è soddisfatto: «Partiamo da qualche ragazzo esperto che ha giocato in categorie ben più alte ma che ha voglia di mettersi in gioco. A loro abbiamo unito dei giovani promettenti e l’aspetto più positivo è che si è creato da subito un gruppo molto unito, che si presenta all’allenamento in anticipo, sa divertirsi ma anche fare le cose seriamente quando serve».

All’esordio in campionato, sul difficile campo del Brebbia, i nerobiancogialli – questi i colori societari – hanno pareggiato 3-3, il primo punto di tanti ai quali mirano le ambizioni della società.

SOCIETA’:

Presidente: Cesare Orlando

Vicepresidente: Matteo Soriano

Direttore sportivo: Matteo Cristofoletti

Segretario: Riccardo Quilici

Allenatore: Roberto Beltrami

Preparatore Atletico: Luigi Brattoli

ROSA:

PORTIERI: Matthias Rainer, Alessandro Gritti.

DIFENSORI: Luca Dosi, Pietro Limido, Simone Vitullo, Roberto Giordano, Francesco Bianchi, Andrea Alquati, Daniel Savo, Alessandro Sansone, Roberto Cursale.

CENTROCAMPISTI: Neven Adzaip, Alessandro Fusco, Gianmarco Avigni, Matteo Tobianchi, Fabio Speltra.

ATTACCANTI: Matteo Fortunato, Nicolò Savo, Alessandro Beltrami, Davide Borelli, Antonio Maddalena, Marco Mileti.