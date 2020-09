Teatro e Messa, la Comunità di Sant’Eusebio saluta don Giuseppe Cadonà

Un doppio, sentito e partecipato saluto a don Giuseppe Cadonà, il 33enne parroco che dalla Comunità Pastorale di Sant’Eusebio è stato trasferito a Luino.

I “suoi” ragazzi dell’oratorio, i giovani della Pastorale Giovanile che ha seguito nei sei anni di servizio tra Casciago, Morosolo, Luvinate e Barasso lo hanno voluto salutare con una vera e propria rappresentazione teatrale sulla falsa riga del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Una serata quella di sabato 13 settembre che ha visto sul palco allestito sul prato davanti alla chiesetta di Sant’Eusebio i ragazzi e le ragazze che hanno accompagnato il cammino di don Giuseppe in questi anni, proponendo in chiave ironica, e amichevole il rapporto umano che si è creato tra loro e il don, punto di riferimento spirituale, ma non solo, per tantissimi giovani e giovanissimi: «Abbiamo voluto salutarlo riproponendo in chiave “teatrale” le modalità giocose e poco istituzionali, ma che si sono dimostrate metodologie efficaci e alternative per far riscoprire la parola di Gesù – spiegano i ragazzi -. Si è creata una relazione intensa tra pari, coi giovani, i più piccoli e gli adulti. Ne è nato un dialogo profondo, un rapporto vissuto in modo anticonformista e non convenzionale, che ci è sembrato perfetto da riproporre sulla falsa riga del Piccolo Principe. Siamo stati tutti “addomesticati” dal nostro “Principrete” don Giuseppe, sia noi che lui. La sua impronta rimarrà, attraverso il gioco e la rappresentazione teatrale abbiamo voluto mandargli un messaggio di grazie e in generale un augurio per il cammino di ogni singolo che don Giuseppe ha incontrato in questi anni».

Domenica sempre sul Pratone di Sant’Eusebio, allestito con sedie e altare all’aperto, complice la bellissima giornata, si è tenuta la Messa di saluto per don Giuseppe, alla quale hanno partecipato tantissimi fedeli.