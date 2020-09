La Maratonina di Busto dà appuntamento al 2021

Niente da fare per la 29a edizione della Maratonina di Busto Arsizio, fiore all’occhiello organizzativo della Atletica San Marco e appuntamento fisso per gli appassionati di podismo di un territorio che va ben oltre i confini della nostra provincia.

Il consiglio direttivo della società bustocca, dopo aver analizzato nei dettagli le disposizioni e i protocolli in materia di lotta al Covid-19 previsti da Governo, Comune e Federazione di atletica leggera, hanno deciso di rinunciare a mandare in scena la gara, inizialmente prevista per domenica 8 novembre 2020.

«L’obbligo di garantire il distanziamento fisico, le modalità di gestione della logistica, della partenza, degli arrivi e del pubblico lungo il percorso, la distribuzione dei pacchi gara, gli accessi al village e via dicendo, rappresentano solo alcune delle problematiche esistenti – si legge nel comunicato diffuso dalla società sportiva – Certi della comprensione, concludiamo ringraziando i tanti amici che ci hanno scritto in questi giorni per avere informazioni sullo svolgimento della Maratonina 2020, gli sponsor che sempre ci supportano e ci sostengono, e soprattutto i tanti volontari che sono la vera spina dorsale della manifestazione, e senza i quali sarebbe difficile organizzare la Maratonina».

Per l’Atletica San Marco però, la decisione è solo un arrivederci al 2021. «La Maratonina rappresenta un evento che ogni anno richiama a Busto Arsizio migliaia di podisti, distribuiti tra i vari eventi che proponiamo, ed è sempre stata – e sempre sarà – per noi dell’Atletica San Marco un motivo di orgoglio. Curata nei minimi particolari, preparata e gestita da podisti per i podisti. Il pacco gara caratterizzato da una maglia tecnica invernale a maniche lunghe, e il mantenimento del costo di iscrizione invariato sino alla chiusura, rappresentano solo due delle ragioni del nostro successo, misurato negli anni dai vostri sorrisi, dalle vostre parole di stima e apprezzamento, nonché da un numero pressoché costante di partecipanti, nonostante una “concorrenza” via via crescente».