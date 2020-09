Motomondiale, due weekend a Misano: la MV Agusta vuole fare risultato

Due gran premi di casa per dare una scossa alla classifica: il Forward Racing Team, la struttura che gestisce le moto MV Agusta nel Mondiale Moto2, è approdato sulla riviera romagnola con l’intenzione di fare bene e di sfruttare il cosiddetto back-to-back, due fine settimana di gara consecutivi sul medesimo tracciato.

Che è quello intitolato a Marco Simoncelli, a Misano Adriatico, una delle due piste italiane – con il Mugello – stabilmente utilizzate per il Motomondiale. Domenica 13 settembre è dunque previsto il GP di San Marino, quella successiva (il 20) il GP dell’Emilia Romagna che tra le altre cose potranno dare un indirizzo più definito anche alla classifica generale che per il momento è guidata da Luca Marini davanti a Enea Bastianini e Jorge Martin, ma con distacchi ancora assai risicati. Lo spagnolo, per altro, salterà il primo appuntamento perché è risultato affetto dal coronavirus (fortunatamente è asintomatico).

La testa della graduatoria non riguarda, purtroppo (almeno per ora) i piloti delle MV Agusta che però dalle gare romagnole si attendono risposte positive. Stefano Manzi, tra l’altro, è davvero il padrone di casa visto che è nato a Rimini, è originario di Santarcangelo di Romagna e conosce le curve e i rettilinei di Misano come se fosse il proprio appartamento. Va anche detto che fino a qui, nel Mondiale, non ha mai raggiunto risultati importanti sul tracciato romagnolo a differenza del compagno di squadra Simone Corsi che in riva all’Adriatico vanta un podio (nell’allora 125) e due quarti posti in Moto2.

L’obiettivo delle moto varesine è quello di entrare stabilmente – almeno con un pilota – in zona punti e di migliorare le qualifiche, sino a qui il principale tallone d’Achille delle F2 della Schiranna, costrette sempre a rincorrere dalla zona medio-bassa della griglia di partenza. Qualche progresso si è visto, e guadagnare il Q2 potrebbe essere un passo avanti significativo. Per domenica 10, la gara della Moto2 è fissata alle ore 12,20; per la prima volta in tribuna saranno ammessi i tifosi, pur in numero limitato.