Parte il Laboratorio per Gallarate: “Costruiamo insieme la città”

«In vista dei prossimi mesi che porteranno al voto nella nostra Gallarate, ci siamo attivati per definire, partendo da alcune priorità strategiche, le linee guida per una politica che possa proporsi come valida alternativa all’attuale amministrazione. Ci rivolgiamo a tutti i gallaratesi per discuterne liberamente». Più Gallarate ha lanciato il Laboratorio per Gallarate: una serie di incontri per parlare del futuro della città. Il primo sarà martedì 29 settembre, ore 21, alla Cascina Monte Diviso di Caiello.

Era già il progetto fondativo di Giulio del Balzo, che ha dato vita alla lista dai valori «europeisti e ambientalisti» nell’ottobre 2019 con l’idea di proporsi alle amministrative 2021 (una scelta non comune: le liste civiche nascono in genere a pochi mesi dalle elezioni). L’abbiamo fatto – aveva spiegato del Balzo alla presentazione dell’autunno scorso – perché così possiamo disporre di tanto tempo per parlare con i cittadini, ascoltare le diverse realtà di questa città, del centro ma anche delle periferie».

E ora la sua idea si potrà concretizzare: domani sarà il primo vero laboratorio di idee, aperto «a chiunque abbia desiderio di ascoltare, condividendo la propria esperienza e il proprio impegno». Il nostro progetto – spiegano i membri della lista civica – intende guardare alle nuove generazioni con una attenzione particolare alle questioni socio-economiche e di genere del nostro territorio. A tale scopo intendiamo partire organizzando l’attività in diversi gruppi di lavoro, ciascuno dedicato a questioni strategiche per il futuro della città, come l’Ospedale unico Gallarate-Busto, l’urbanistica, le attività produttive, l’istruzione, la cultura e il bilancio».