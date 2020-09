Sindacati in piazza per “ripartire dal lavoro”

“Ripartire dal lavoro” è lo slogan della Giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil per venerdì 18 settembre.

Ammortizzatori sociali e vertenze aperte, riforma fiscale e lotta all’evasione, rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati; diritto all’istruzione e ad una scuola sicura; sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, conoscenza, cultura; investimenti, politiche industriali, digitalizzazione, lavoro stabile e sostenibile; Mezzogiorno; legge per la non autosufficienza, previdenza, inclusione sociale. Questi i temi al centro della protesta, in continuità con le rivendicazioni sindacali della Manifestazione del 29 luglio scorso “La notte per il Lavoro” svoltasi a Roma in Piazza SS. Apostoli.

In Lombardia la manifestazione si terrà a Milano, dalle 9.30 in piazza Duomo e sarà conclusa dalla segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

Nel corso della mattinata si alterneranno le relazioni di Elena Lattuada, segretaria generale Cgil Lombardia, e di Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e Lombardia, agli interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati.