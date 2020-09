Torna il mercatino dell’usato ad Azzate

Torna, dopo una sospensione durata alcuni mesi, il mercatino dell’usato ad Azzate. L’appuntamento è per domenica 27 settembre dalle 8 alle 13 a Vegonno. Si tratta della “prima edizione” della Mostra dell’Üsaa dopo l’emergenza Covid.

Il tradizionale appuntamento con i banchi dei collezionisti e amanti del vintage e oggettistica, organizzato dalla Pro Loco, torna quindi nelle strade della zona produttiva di Azzate. “Vogliamo dare un segnale di ritorno alla normalità – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Azzate, Nicola Tucci – prima di ripartire a pieno ritmo però ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Per questo abbiamo deciso di riprendere il mercatino solo per gli abbonati. Per i primi mesi non accetteremo espositori saltuari spot, gli ‘spuntisti'”.

L’organizzazione ha poi lavorato, assieme al Covid-manager, anche sotto il profilo delle norme di prevenzione: “Gli abbonati sono stati avvisati e solo chi ha dato conferma potrà entrare ed esporre la propria merce. Ad ognuno di loro verrà assegnata una piazzola ‘covid-free’ distanziata dalle altre e saranno vietati i vestiti e scarpe e obbligatoria la mascherina per tutti i presenti alla manifestazione”.

La Mostra dell’Usaa si svolge l’ultima domenica del mese, tranne a dicembre, nelle vie I Maggio e 2 Giugno nella zona di Vegonno.