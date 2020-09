Varese, ubriaco e molesto: arrivano i vigili in piazza Monte Grappa

Polizia locale in azione nella tarda serata di ieri, domenica 13 settembre nel pieno centro di Varese.

In piazza Monte gGappa passate le 22 sono entrate in azione le pattuglie dei vigili per un uomo di 34 anni che visibilmente ubriaco ha dato in escandescenze, disturbando i presenti.

Gli agenti hanno tentato di calmarlo ma l’uomo, visibilmente ubriaco, ha opposto resistenza.

Il giovane è stato quindi portato al comando di via Sempione e denunciato.