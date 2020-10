Alitalia torna a Malpensa, ma con i voli cargo

Alitalia torna a Malpensa, ma gli aerei “tricolori” sono per ora solo cargo: dal 10 di ottobre la compagnia ha iniziato a operare un volo con schema “a W”, sulla rotta Roma Fiumicino-New York Jfk-Milano Malpensa-New York Jfk-Roma Fiumicino

Dopo la radiazione degli MD11CF modificati in vettori cargo, la divisione Cargo di Alitalia ha iniziato ad operare con il Boeing 777-3Q8ER EI-WLA.

Il velivolo può imbarcare merce palletizzata nella parte inferiore della fusoliera e merci sfuse imbragate nel piano principale, quello che un tempo trasportava i passeggeri. La capacità massima di carico è di 55 tonnellate.

Secondo il portale specializzato AirCargoItaly la compagnia di base alla Magliana opererà i voli almeno fino a dicembre, con due coppie di voli (due Malpensa-Usa e due Usa-Malpensa) ogni settimana.

Nelle settimane scorse si erano moltiplicate le polemiche politiche dopo la scelta di Alitalia di sospendere i voli passeggeri su New York (nell’ambito di una generale riduzione dell’operatività che tocca tutte le compagnie) e di sospendere anche i due voli Malpensa-Fiumicino, che fungevano soprattutto come feeder (“voli di alimentazione”) per la tratta intercontinentale.