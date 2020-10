Coronavirus: 43 casi in più a Samarate, i positivi salgono a 139

43 nuovi casi positivi al Coronavirus e 3 guariti in un giorno solo a Samarate: il bilancio dei positivi, salito a 139, inizia a farsi pesante e preoccupante per la città.

Solo ieri, martedì 27 ottobre, infatti, i contagi erano saliti a 101, con 12 casi in più rispetto a lunedì 26 ottobre.

Attualmente, la situazione è la seguente:

– positivi: 139

– guariti: 74

– in osservazione: 82

– deceduti: 10

Le autorità sanitarie hanno messo in atto i protocolli e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone risultate positive. Tali persone rientrano tra gli “osservati”, ai quali è stata fissata la misura della quarantena.

«Cari Samaratesi, questi numeri sono davvero preoccupanti. In questo difficile momento vi chiedo un importante gesto di responsabilità, per voi, per i vostri cari e per tutta la nostra comunità. Rispettiamo e facciamo rispettare le regole. Indossiamo sempre la mascherina, facciamo attenzione al distanziamento e laviamo spesso le mani. Dobbiamo essere tutti uniti per fermare il contagio», ha dichiarato il sindaco, Enrico Puricelli.