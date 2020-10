Gallarate: Civico 3 riparte con la mostra “Frammenti”

La galleria Civico 3 di Gallarate decide di riaprire dopo molti mesi di chiusura dovuti al lockdown e al Coronavirus con una mostra dedicata a Sofia Mariotti, “Frammenti”. L’inaugurazione domenica 18 ottobre, alle ore 18.oo, in via Pretura 3.

L’artista è nata a Varese e vive a Gallarate: è attratta fin da bambina dall’arte in ogni sua forma e genere. Si è dedicata molto negli anni alla poesia e da qualche tempo ha ripreso in parallelo a coltivare la sua passione per la tela e i colori.

A presentare la mostra Laura Scandroglio: «Provvista di una sensibilità profonda, Sofia

Mariotti ama il bello che vive nell’arte e in tutto ciò che può migliorare il mondo. Ama l’arte ed è sempre alla ricerca della cifra stilistica nella quale riconoscersi sperimentando tecniche, timbri cromatici, stili pittorici. Le sue opere sono cariche di colore che stende con pennellate ampie e veloci».

I dipinti esposti, secondo l’artista, vogliono essere un viaggio nei frammenti che compongono il mosaico della vita: questa non è formata da un insieme organizzato di eventi e situazioni, ma da immagini ed episodi slegati fra loro.

GIORNI DI APERTURA

Sarà possibile visitare la mostra fino a venerdì 30 Ottobre, tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00 e la domenica anche dalle 10:00 alle 12:00.

Gli ingressi e la visita alla mostra saranno gestiti secondo le disposizioni di tutela e prevenzione anti Covid-19.

Parte del ricavato delle opere, sarà devoluto allo Spazio Culturale & Civico3 e destinato al sostegno di attività educative e formative dell’associazione di promozione sociale Abacodi Inarzo, rivolte a giovani e adulti con disabilità congenita e acquisita.