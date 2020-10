Grigio di pioggia e colorato di fantasia: il weekend dei bambini

Pioggia a catinelle per questo primo fine settimana di ottobre che parte con la festa dei nonni (oggi, venerdì 2 ottobre) e si conclude con una domenica all’insegna di giochi e osservazioni ispirati alla natura o a Gianni Rodari. Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione e anche per verificare eventuali cambi di programma dovuti al maltempo.

FESTE

Varese: la festa “Un sorriso per il ponte” a sostegno dei reparti della pediatria dell’Ospedale di Varese si svolgerà domenica 4 ottobre, dalle 10.00 alle 18.30, con le consuete proposte ludiche e i laboratori creativi. La nuova sede legata alle regole del distanziamento sociale > Scopri i dettagli

Cardano al Campo: come ormai da tradizione per l’autunno cardanese, gli artisti circensi e di strada tornano ad animare il centro città con i loro spettacoli nel weekend per una nuova edizione di Sbocciart > Leggi l’articolo

STORIE E SPETTACOLI

Cuvio: i bambini regalano nuovi mosaici “per una Cuvio più bella” che saranno inaugurati sabato pomeriggio davanti alla scuola dell’infanzia. A seguire lo spettacolo “Boschi favolosi” a cura di Teatro Periferico > Tutti i dettagli

Angera: gnomi e folletti accompagnano i racconti itineranti, tra storia e meraviglia, in

“Due passi nella fantasia“, l’itinerario proposto per sabato 3 ottobre alla scoperta di alcuni luoghi suggestivi del museo diffuso di Angera > Come partecipare

In radio: si rinnova ogni sabato e domenica mattina su Radio Village Network l’appuntamento con le “Storie suonate”, il progetto della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli > Scopri di più

ESCURSIONI

Germignaga: il grande evento europeo di birdwatching fa tappa sul Lago Maggiore domenica con l’Eurobirdwatch2020: i partecipanti prenderanno parte al più importante conteggio di uccelli selvatici, con osservazioni in tutta Europa – Leggi l’articolo

Comerio: ultime escursioni guidate alla Grotta del Remeron nei primi tre weekend di ottobre, sabato e domenica, solo su prenotazione – Leggi l’articolo

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

RODARI IN MOSTRA

Varese: inaugurata settimana scorsa a Villa Mirabello, prosegue la mostra “Io e Rodari” che celebra i 100 anni del Maestro e i 40 anni del Teatro dei burattini di Varese, visitabile nei weekend fino al 25 ottobre > L’iniziativa

Fagnano Olona: prosegue la mostra “Il favoloso Gianni“curata da 100GianniRodari con 21 pannelli di scritti originali del grande scrittore, illustrati dalla figlia, Paola Rodari allestiti allo spazio Otium > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Caronno Pertusella: si intitola Allattamento primi giorni l’incontro formativo gratuito Promosso dall’associazione “Mamme per mano” e che si svolgerà nella mattinata di sabato 3 ottobre su piattaforma Skype in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento al seno #SAM2020 > Tutti gli appuntamenti

Varese: secondo appuntamento sabato mattina con “Leggere Rodari”, il breve workshop di lettura ad alta voce dei testi del grande scrittore condotto dalla narratrice Betty Colombo a Villa Mirabello > L’articolo

Varese: si intitola “Emozioni: dalla pancia della mamma ai primi anni di scuola” l’incontro con psicoterapeuta ed educatrice si svolgerà martedì 7 ottobre alle ore 20.45 nella sede dell’associazione Essere esseri umani > I dettagli

Serate libere: cinema, teatro, eventi e tanta musica per serate da trascorre con gli amici in questo primo weekend di autunno > Tutti gli eventi