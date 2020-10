Biscotti bretoni, birdwatching e microteatro da segnare in agenda per il weekend

Ottobre è arrivato e porta con sé tante iniziative tra degustazioni, mostre d’arte e itinerari. Anche se il tempo non promette bene c’è davvero l’imbarazzo della scelta

EVENTI

GALLARATE – Gallarate ricorda don Alberto, guardando alle stelle. “Altissima Luce. La Terra vista dal Cielo”è il poetico titolo del concerto di musica gregoriana che sabato, in Basilica, ricorderà don Alberto Dell’Orto. Che ha sempre voluto far volare alto la sua città d’adozione – Leggi l’articolo

GALLARATE – Biscotti bretoni, vini e Camembert: torna a Gallarate il Mercatino Regionale Francese. Tre giorni di sapori e artigianato in piazza Libertà, con ottanta tipi di formaggi, trenta diversi vini, la boulangerie e molto altro – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Domenica torna a Castiglione Olona la “Fiera del Cardinale”. Nelle vie del borgo antico si rinnova la magia del mercatino dell’usato e dell’antiquariato, con tanto di zona vinili e angolo enogastronomico in Piazzale Don Barili – Leggi l’articolo

VARESE – Da villa Toeplitz al Sacro Monte, un weekend per far scoprire (e riscoprire) Varese. Fa parte del festival dello sviluppo sostenibile l’evento che vuole far scoprire Varese, e migliorare la lingua italiana, a studenti e cittadini stranieri e far vedere la città in modo diverso imparando l’inglese – Leggi l’articolo

CARDANO AL CAMPO – Torna l’autunno cardanese, ecco tutte le info. Anche quest’anno, come da tradizione, Sbocciart torna ad animare Cardano al Campo. È ormai un appuntamento fisso per la cittadina – Leggi l’articolo

VARESE – Sposi in Villa 2020. Tutto per il tuo matrimonio. Sabato 3 ottobre a Cassano Magnago, nella splendida cornice di Villa Buttafava solo le migliori proposte per organizzare al meglio il tuo matrimonio da favola – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO -Baff 2020: un’edizione speciale in un weekend con Bisio, Mogol e i Legnanesi. Quest’anno il Busto Arsizio Film Festival propone un weekend di appuntamenti in presenza. Si terranno il 9, 10 e 11 ottobre al Teatro Sociale previa prenotazione. – Leggi l’articolo

CULTURA – Il festival del cinema rurale torna sul lago d’Orta. L’undicesima edizione di Corto e Fieno è in programma da venerdì 2 ottobre a Omegna, Ameno e Miasino – Leggi l’articolo

STRESA – I sapori dell’acqua dolce sull’Isola dei Pescatori, torna “Gente di Lago e di Fiume”. Domenica 4 ottobre la terza edizione dell’appuntamento dedicato alla “cucina d’acqua dolce”. Lo Chef Marco Sacco: “Troviamoci sull’Isola e godiamoci in sicurezza la giornata nelle strutture ristorative e alberghiere” – Leggi l’articolo

TURISMO – Alessandria celebra il ciclismo. Riapre il museo della “città delle biciclette”. Due gli anniversari celebrati: quello di Luigi Malabrocca e quello di Fiorenzo Magni, il “Leone delle Fiandre” – Leggi l’articolo

OMEGNA -Una domenica con Milo Cotogno. Cinque appuntamenti dedicati ai più piccoli con i protagonisti di Rai Ragazzi e Yoyo – Leggi l’articolo

NATURA

LAGO MAGGIORE – L’Eurobirdwatch 2020, il grande evento europeo di birdwatching, è a Germignaga, sul Lago Maggiore. Domenica 4 ottobre l’Eurobirdwatch2020 torna a Germignaga: i partecipanti prenderanno parte al più importante conteggio di uccelli selvatici, con osservazioni in tutta Europa – Leggi l’articolo

COMERIO – Ultime escursioni guidate alla Grotta del Remeron. Escursioni i primi tre weekend di ottobre, sabato e domenica, solo su prenotazione – Leggi l’articolo

MUSICA

TURATE – Weekend di Live Music & Pizzoccheri da iComHub a Turate. Anche ad ottobre i nostri Live Music continuano, Sabato sera tributo ai The Doors e nel Weekend Pizzoccheri per cena! – Leggi l’articolo

LIBRI

VARESE -Villa Zanotti, un romanzo sulla storia della casa della Fondazione Morandini. La storia di Villa Zanotti, che ora ospita la Fondazione Morandini, è stata raccontata in un libro dalla scrittrice Marta Morotti – Leggi l’articolo

GORLA MAGGIORE – Torna il Festival del Libro e porta Claudia De Lillo a Gorla Maggiore. Sabato 3 ottobre alle 18 in Sala consiliare, incontro con la giornalista Claudia De Lillo nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Elasti, con cui firma da anni e con successo il blog “Nonsolomamma” – Leggi l’articolo

VARESE -Il Premio Chiara sbarca a Sant’Ambrogio. Per la prima volta il concorso letterario varesino porterà due appuntamenti del Festival del Racconto nel rione “ai piedi del Sacro Monte”. Primo appuntamento sabato 3 ottobre con la presentazione dei 32 finalisti – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE– L’artista sloveno Jernej Forbici torna a esporre alla Galleria Punto sull’Arte a Varese. Dal 1 al 4 ottobre l’artista sloveno torna ad arricchire gli ampi spazi al piano terra della galleria. Alcune sale del primo piano della galleria saranno allestite con opere realizzate appositamente da Marika Vicari e Ottorino De Lucchi per la mostra Naturae – Leggi l’articolo

VARESE -Estroversioni: alla Galleria Ghiggini, quattro artisti interpretano la realtà. Dal 29 settembre al 31 ottobre la Galleria ospita le opere di Riccardo Garolla, Federico Lissoni, Giulio Locatelli e Matteo Pizzolante – Leggi l’articolo

VARESE -Invito esclusivo nel salotto del collezionista. Apre al Castello di Masnago la mostra dedicata al mecenatismo rimandata a causa dell’emergenza sanitaria – Leggi l’articolo

LOCARNO – Dentro le opere di Klimt, a Locarno l’arte è un’esperienza multimediale. Prosegue al Palacinema di Locarno, Klimt Experience, l’esposizione multimediale immersiva, dedicata al padre fondatore della Secessione Viennese – Leggi l’articolo

GEMONIO – Silvano Colombo dona al museo Bodini di Gemonio alcune opere del grande artista. Lo storico e critico d’arte presenterà l’iniziativa sabato 3 ottobre nello spazio espositivo. A seguire il concerto inserito nella rassegna “Interpretando suoni e luoghi”. Prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – Nuovi murales per Porto Ceresio: nel weekend torna Mur_arte al lago. Sabato 3 e domenica 4 ottobre sul lungolago Vanni gli artisti che hanno vinto la settima edizione del concorso realizzeranno le due nuove opere – Leggi l’articolo

CHIASSO CH – Donazioni II: l’arte al confine fra ricerca e nuove espressioni grafiche. Inaugura sabato 3 ottobre al m.a.x. museo di Chiasso la mostra con una selezione di opere donate da artisti e filantropi al Museo – Leggi l’articolo

TURISMO – Arte e natura si fondono al Selvatica Festival di Biella. La rassegna è in programma da sabato 26 settembre al 10 gennaio 2021 – Leggi l’articolo

TEATRO

BESOZZO – A Besozzo torna il festival “Storie in tasca”. Appuntamento nei giorni 9, 10 e 11 ottobre al Teatro Duse con spettacoli di narrazione. Aperte le prenotazioni – Leggi l’articolo

VARESE – Dal microteatro agli spettacoli immersivi: tra Varese e la Valcuvia arriva Nuove Latitudini 2020. Il 3 ottobre riparte Latitudini, la stagione teatrale nata dalla collaborazione tra Teatro Periferico di Cassano Valcuvia e Karakorum Teatro di Varese, arrivata alla terza edizione – Leggi l’articolo

ITINERARI

TURISMO – Quattro camminate tra i siti Unesco della Lombardia. Il calendario delle iniziative proposte dall’Associazione del Cammino di Sant’Agostino – Leggi l’articolo

TURISMO – Salecchio, il borgo che racconta la vita Walser. 700 anni di vita, storia e tradizioni di un popolo legato alla propria terra – Leggi l’articolo

ITALIA – “Invito a Palazzo”: sabato 3 ottobre le banche spalancano le porte dei loro tesori artistici. La manifestazione organizzata da Abi e giunta alla XIX edizione prevede una carrellata di trentadue palazzi che comprende autentici gioielli dell’architettura italiana – Leggi l’articolo