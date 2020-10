Incidente tra auto e moto in via Volta a Gallarate

Incidente stradale tra auto e moto a Gallarate, in via Volta, all’incrocio con via Dante Alighieri. (foto di Sei di Gallarate se)

Sul posto stanno intervenendo automedica e ambulanza in codice rosso, oltre alla Polizia Locale.

L’incrocio è uno dei punti dove sono più frequenti gli incidenti gravi o con ribaltamento, l’ultimo solo due settimane fa.