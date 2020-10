Luca, a scuola in carrozzina con l’aiuto dei suoi amici

L’inclusione va oltre un singolo gesto. È dentro al pensiero, e l’idea che hanno avuto i compagni di classe di Luca ne è l’esempio materiale più bello.

Luca è un bambino di Malnate, ha 10 anni e frequenta la classe quinta della primaria “Battisti”. La scuola è a circa un centinaio di metri da casa, ma Luca è affetto da tetraparesi spastica, condizione che ovviamente non gli permetterebbe di raggiungere la sua classe da solo.

«Tecnicamente Luca a scuola da solo non ci potrebbe andare – spiega la mamma Emanuela -, ma ha degli amici straordinari che passano a chiamarlo e lo aspettano per tornare a casa, con me o il papà che seguono più o meno da vicino. Qui siamo oltre l’inclusione, questo è semplicemente volersi bene, essere amici. Per questo è così importante che la scuola sia sempre un diritto per tutti».

Lo si dice spesso: i bambini hanno una marcia in più. In questo caso però anche i piccoli amici di Luca sono andati ben oltre il classico concetto di inclusione. Se queste sono le premesse, il futuro di Malnate non può che essere roseo.