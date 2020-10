Malnate, sospeso il corso di graffiti

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e in osservanza dei diversi provvedimenti di limitazione delle attività, l’Amministrazione Comunale al fine di tutelare la salute pubblica, intende sospendere il corso/laboratorio graffiti e street art del Comune di Malnate promosso nell’ambito del progetto “ Peer to, Peer Tour “ La Lombardia è dei giovani, Bando di Regione Lombardia, con ente capofila Comune di Varese.

L’Amministrazione Comunale crede fermamente nell’importanza della valorizzazione e promozione della cultura e delle arti nel nostro paese, ed ha la certezza che il progetto possa dare ai giovani un’opportunità per acquisire strumenti, al fine di vivere all’interno della società come cittadini attivi e non solo come fruitori.

Per tali ragioni il corso/laboratorio verrà riproposto non appena la situazione sanitaria, legata all’emergenza Covid-19, lo consentirà.