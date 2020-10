Treni, ritardi su numerose linee

Inizio di giornata difficile per quanto attiene alla circolazione ferroviaria che in numerose direttrici questa mattina, mercoledì 14 ottobre, fa segnare ritardi.

In particolare sulla Domodossola-Gallarate il treno 10401 viaggia con 13 minuti di ritardo, idem il 25325 sulla Luino-Gallarate-Milano (7.02 da Luino). Il 10604 sulla Novara-Milano-Treviglio ha accumulato ben 30 minuti di ritardo ed è partito dalla stazione di Pioltello perché è stato necessario prolungare i controlli tecnici che precedono a partenza del treno in deposito e terminerà la corsa nella stazione di Milano Certosa.

Sulla linea Treviglio-Milano-Varese, il 23004 sta viaggiando con 20 minuti di ritardo, come il 23005: in seguito a un guasto a un altro treno della linea che ha richiesto un intervento di manutenzione in deposito.