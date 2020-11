Andrea Pellicini contro il fuori onda di Norman Gobbi

Una frase fuori onda molto discutibile nei riguardi dei cittadini italiani. L’avrebbe pronunciata nei giorni scorsi Norman Gobbi, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni del Governo Ticinese, frase che ha mandato su tutte le furie Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia, ex sindaco di Luino.

Oggetto dell’arrabbiatura di Pellicini è una considerazione personale del politico ticinese in dialetto sugli italiani durante una battuta registrata casualmente prima di un’intervista a Teleticino riguardante le nuove regole per i frontalieri adottate dal Governo elvetico in materia di Covid19. Rivolgendosi a qualcuno fuori inquadratura, pare essersi espresso in questi termini “Dei tagliàn che cazzo me ne frega a me..” (nella foto, un frame del video, fonte https://gas.social/2020/11/dei-taglian-che-cao-me-ne-frega/).

«A questo punto ci aspettiamo che Norman Gobbi voglia scusarsi nei confronti dei cittadini italiani e delle migliaia di frontalieri che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del sistema socio-economico svizzero. Non è possibile che un uomo delle istituzioni si esprima in questo modo lasciando trasparire sentimenti di disprezzo nei confronti di cittadini di uno stato confinante. – dichiara il Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini – . La politica italiana deve reagire con forza rispetto a queste continue e odiose provocazioni».

Non è la prima volta che Andrea Pellicini attacca il politico ticinese: lo scorso settembre se l’era presa per alcuni atteggiamenti rivolti da Gobbi nei confronti dei frontalieri e aveva parlato di “pulizia etnica amministrativa” nei riguardi dei lavoratori che ogni giorno varcano il confine di stato.