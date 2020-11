In arrivo aria più fredda e qualche fiocco di neve in collina

“Tempo stabile oggi con qualche banco nuvoloso irregolare sulla Pianura Padana. Un’area depressionaria in discesa dal Mare del Nord porterà aria più fredda da domani e condizioni più variabili con possibilità di deboli precipitazioni e qualche fiocco a quote collinari“.

È il biglietto da visita per quanto attiene l’argomento “meteo“ che presenta il Centro Geofisico Prealpino per la settimana a venire: un punto della situazione che lascia presagire qualche novità sul fronte delle temperature.

Per lunedì è previsto clima soleggiato sulle Alpi e in parte sulla pianura ma con qualche nebbia in dissolvimento al mattino e nubi basse irregolari, più consistenti sulla fascia prealpina e pedemontana. Ma già da domani, martedì in arrivo aria più fredda: poco sole, a tratti molto nuvoloso. Sulle Alpi debolmente ventilato da settentrione e un po’ di nevischio specialmente lungo il confine. In serata possibile qualche goccia anche altrove e fiocchi oltre 400-500m. Mercoledì ancora molte nuvole e a tratti deboli precipitazioni con limite neve a quota collinare e localmente fiocchi misti a pioggia anche fino a basse quote, in particolare su Piemonte e Oltrepò.

La tendenza: giovedì 3 dicembre: nuvolosità variabile alternata a schiarite soleggiate. Al mattino ancora qualche debole precipitazione poi perlopiù asciutto. Venerdì 4: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da metà giornata e più diffuse verso sera, a carattere nevoso fino a quote collinari.