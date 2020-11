Casa fatiscente: il sindaco di Bregano assicura un intervento

Una casa abbandonata da anni che preoccupa il vicinato. Succede a Bregano dove una palazzina fatiscente rischia di crollare.

La segnalazione arriva da alcuni residenti che si sono già mossi segnalando alla Polizia locale e al Comune. Il pericolo, però, permane: « È una cosa vecchia – commenta il sindaco Alessandro Granella che ben conosce la situazione – I proprietari non si sono mai interessati. Nel 2017 è stata fatta un’ordinanza per la messa in sicurezza a cui non hanno mai adempiuto. A giorni verrà effettuato altro sopralluogo e verranno presi ulteriori provvedimenti a norma di legge».