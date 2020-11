Contromano sull’autostrada A8 tra Solbiate e Cavaria

Succede, di tanto in tanto: un automobilista più che sbadato è entrato in contromano sull’autostrada A8, nel tratto tra Varese e Gallarate.

È successo domenica 1 novembre, intorno alle 18.30. La Polstrada di Busto-Olgiate Olona è intervenuta immediatamente, insieme ai tecnici della Società Autostrade, per segnalare il pericolo a chi percorreva la carreggiata in direzione Nord e ha rischiato, appunto, d’incrociare il veicolo che marciava invece in direzione Sud.

Ancora in corso le verifiche sull’episodio: l’auto “pirata” è uscita allo svincolo di Cavaria.