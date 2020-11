Quando Goethe ispira i bambini: disegniamo il paesaggio

In occasione del Semestre tedesco 2020 tornano, in versione virtuale e gratuita, i laboratori di creatività artistica proposti da “Kids doing Art” e condotti da Paola D’Acqua.

A ispirare l’evento in programma per sabato 14 novembre alle ore 10.30 sarà questa volta non un pittore ma il grande poeta e scrittore Johann Gothe e la sua personalissima ricerca della bellezza, in particolare durante il suo lungo viaggio in Italia. I bambini saranno quindi guidati nel ripercorrere quell’avventura, attraverso i paesaggi del nostro Bel paese che l’hanno profondamente segnata.

“Disegniamo il paesaggio” è quindi il titolo del laboratorio che non si svolgerà come al solito negli spazi della Casa degli scarabocchi (l’ex scuola elementare di Ranco) ma online, su piattaforma Zoom, per garantire comunque l’interattività del laboratorio. Oltre alla connessione, ogni piccolo pittore dovrà avere a disposizione fogli da disegno e colori, liberamente a scelta tra matite, pastelli a cera o a olio, e pennelli per chi dovesse preferire le tempere o gli acquarelli.

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati (massimo 15 partecipanti) quindi per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 13 novembre al seguente link.

Per maggiori informazioni scrivere a gabriele.breitenbach@ec. europa.eu.