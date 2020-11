Salgono a 320 i casi di Covid a Malnate

Sono saliti a 320 i casi di positività al Covid nel comune di Malnate notificati da Ats. Ad annunciarlo è stato il sindaco Irene Bellifemine, che nell’ormai classico videomessaggio del sabato ha fatto il punto della situazione.

Oltre ai positivi, ci sono altre 200 persone in isolamento. «Al momento – ha detto il primo cittadino malnatese – abbiamo deciso di non chiudere piattaforma ecologica, cimiteri e parchi comunali puntando sul senso di responsabilità dei malnatesi. Nei prossimi giorni potremo decidere di chiudere in caso di ulteriori numeri in aumento».

«In questo periodo – prosegue il sindaco – abbiamo avuto tre deceduti, di questi una persona si è ammalata ed è morta nel giro di due giorni. Lo dico per sottolineare la gravità di questa malattia. Mi unisco al dolore dei propri cari».

Il sindaco ha spiegato poi la situazione del punto tamponi delle Fontanelle: «Si stanno creando per accessi impropri. L’invito è quello di recarsi solo con appuntamento. Ho chiesto ieri l’aiuto al Prefetto, che possa mettere delle forze di polizia per gestire la situazione»