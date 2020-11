Serie A di basket: Carpegna – Openjobmetis in diretta

Torna in campo la Openjobmetis Varese per la settima giornata della Serie A di basket: biancorossi in campo dalle 20,45 a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto in una sfida classica della pallacanestro italiana. Assenti il grande ex, Tyler Cain, risultato positivo al tampone e i varesini De Vico e Ferrero infortunati. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.