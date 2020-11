Treni, ritardi su Luino, Malpensa e Treviglio

Mattina di ritardi su dicverse direttrici ferroviarie che attraversno la provincia di Varese. Partendo da nord si segnalano ritardi sulla linea Luino-Gallarate-Milano: il treno 25324 viaggia con 13 minuti di ritardo, 18 per il 25307, 14 per il 25319: nessun guasto ma attese di corse sulla linea.

Sulla Malpensa-Varese-Mendrisio-Como il treno 25456 viaggia con 15 minuti di ritardo.

Ritardo di 12 minuti sulla Novara-Milano-Treviglio sul treno 23013, problemi sulla P.Ceresio-Varese-Gallarate-Milano per il treno 5303 che viaggia con 15 minuti di ritardo a causa della sosta prolungata per via di altro convoglio.