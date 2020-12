Assegnate le graduatorie per il mercato in Piazza Repubblica a Varese

Prende forma in piazza Repubblica il nuovo mercato di Varese. Sono state pubblicate oggi le graduatorie per l’assegnazione delle concessioni che disegneranno la composizione dell’area degli stand. Un risultato frutto del lavoro svolto in commissione Commercio ambulante, in stretta sinergia tra l’amministrazione e le associazioni di categoria. L’elenco è stato pubblicato sul sito di Palazzo Estense, cui si può accedere cliccando qui e sarà disposizione per le eventuali osservazioni o istanze per 15 giorni. Si conferma inoltre lo svolgimento del mercato su 5 giorni settimanali: lunedì e martedì, e dal giovedì al sabato.Di seguito, in ordine di priorità, i criteri adottati per la realizzazione delle graduatorie:

Anzianità di presenza sul posteggio. È il lasso di tempo decorso dalla datazione dell’originaria concessione. La graduatoria va in ordine di anzianità di concessione a partire dal 1° gennaio 1917.

Anzianità di presenza sul mercato. È il periodo di presenza di un operatore nel mercato, ottenuto tenendo presenti i diversi periodi di durata delle singole concessioni godute nel tempo, anche se discontinue. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Il dato è documentale e risulta dalle attestazioni camerali.

Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. È un criterio residuale, che potrà essere utilizzato solo ove non vi siano posteggi disponibili delle dimensioni riportate nella concessione precedente al trasferimento.