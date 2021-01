Piazza della Repubblica, ultimi lavori prima del trasferimento del mercato di Varese

E’ ormai libera nella maggior parte della sua superficie piazza Repubblica a Varese, interessata dai lavori di riqualificazione dall’estate scorsa.

I lavori, iniziati a fine luglio 2020 con la demolizione dei gradoni esistenti e la rimozione del pavè, sono entrati nel vivo a settembre con la posa della nuova pavimentazione che sostituisce il pavè: massetti autobloccanti cui si fa sempre più ricorso ultimamente per ricoprire le superfici esterne, per avere una pavimentazione durevole e resistente, economica ma esteticamente curata.

Ora la nuova pavimentazione è su quasi tutta la piazza (manca solo la parte più vicina a via Spinelli) e la parte intorno al tetro, che sarà anch’essa interessata dal mercato, è stata riasfaltata.

I lavori cominceranno d’ora in poi a concentrarsi sui servizi accessori al mercato, e ai bagni, dopodichè la piazza si potrà dire davvero conclusa.

La riqualificazione è funzionale allo spostamento del mercato di Varese da piazzale Kennedy in piazza Repubblica: stanno perciò proseguendo le procedure burocratiche per la riassegnazione delle licenze. Ieri sono scaduti i termini per fare istanze alle graduatorie. il comune avrà poi 15 giorni per rispondere dopodichè sarà possibile assegnare i posteggi.

La data di spostamento del mercato potrebbe essere tra fine gennaio e metà febbraio.