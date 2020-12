Concerto di Natale con Bertocchini e Zappalà

Quest’anno è impossibile organizzare un Concerto di Natale? Nessun problema! Oggi l’Associazione Il Cavedio di Fiorenzo Croci ha deciso di regalarci un po’ di musica online. Protagonisti il cantautore Lorenzo Bertocchini (voce, chitarra acustica, ukulele e armonica), di scena alle 17, e lo strumentista Adalberto Zappalà (sitar e chitarra), atteso alle 21. Per assistere a questi concerti basterà collegarsi alla pagina Facebook di Varese Land Of Rock’n’Roll (www.facebook.com/VareseLandOfRockNRoll) e mettere “mi piace”. Naturalmente, entrambi i musicisti hanno inserito in scaletta alcune canzoni di Natale.