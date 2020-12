“Tra il dire e il mare”: otto ore per fare una nave

“Se fossimo naufraghi in mare, vorremmo una mano tesa che ci aiuta: è semplice”. È attorno a questa idea semplice che nasce ResQ – People Saving People, per passare dall’indignazione all’azione e mettere in mare una nuova nave di soccorso, una nave umanitaria voluta e resa possibile dalla società civile.

Domenica 13 dicembre, dalle 11 alle 19, ResQ – People Saving People realizzerà una maratona online di 8 ore sulla pagina facebook/resqpeople per costruire insieme la nave.

Massimo Cirri guiderà la lunga diretta con una ciurma fatta di attori e soccorritori, musicisti e medici, artisti e marinai, scrittori e infermieri, naufraghi e capitani.

«Tra il dire e il mare, c’è di mezzo il fare – dicono gli organizzatori – Il 13 dicembre faremo una nave, insieme, unendo le nostre donazioni e chiamando gli amici per farli salire a bordo.Invitate i vostri amici a essere con noi il 13 dicembre e a costruire la nave con una donazione. Diffondete l’evento sui social network e rilanciate i contenuti che da qui all’evento verranno pubblicati sui social network di ResQ».

«Chiediamo di partecipare e di condividere la diretta di domenica 13 dicembre, dalle 11 alle 19, invitando tutti a fare una donazione – Ogni goccia conta e non ci sono donazioni troppo piccole: se ci mettiamo tutti insieme, tutti insieme possiamo costruire una nave».