La Lega Giovani ringrazia chi ha aderito a “Un dono sotto l’albero”

Sezione varesina della Lega aperta nel pomeriggio di domenica 13 dicembre per la raccolta di beni dell’iniziativa solidale ”Un dono sotto l’albero”, che ha visto la partecipazione di numerosi varesini.

Esprime soddisfazione il coordinatore cittadino della Lega Giovani, Alberto Nicora: «Ci teniamo a ringraziare di cuore i cittadini, che si sono dimostrati solidali e vicini a quanti stanno vivendo un periodo di difficoltà. Noi abbiamo fatto la nostra parte attraverso questa iniziativa, ma il resto l’hanno fatto i varesini con la loro grande generosità».

«Sono orgoglioso continua – di far parte di un movimento politico che non crede nella politica (delle grandi rivoluzioni o) delle utopie, ma in quella della concretezza e dei territori’».

«Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 dicembre, sempre dalle 10:00 alle 18:00. Insieme possiamo fare grandi cose per Varese e i varesini, ai quali va ancora un sentito ringraziamento».